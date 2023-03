Tempocasa pronta a inserire nuovi agenti immobiliari

L’agenzia Tempocasa di Imola è pronta ad accoglierti nella sua squadra e ad insegnarti la professione dell’agente immobiliareaddetto vendita immobiliare. Scoprirai un ambiente lavorativo unico. Requisiti: - Diploma; voglia di crescere e mettersi in gioco. Che tu sia stato cameriere, operaio, agente viaggi o altro, Tempocasa ti offre l’opportunità di rimetterti in gioco! Dettagli offerta: collaborazione che dopo un periodo iniziale in ritenuta d’acconto potrà evolvere in un contratto a partita Iva. Stipendio, pacchetto retributivo e benefits: offriamo un fisso garantito di 1.000 € per il primo mese che in seguito si evolverà in un fisso garantito di 1.000 € con contratto in P. Iva . Inoltre prevediamo un piano di commissioni variabili dal 5% al 18% basato sul raggiungimento degli obiettivi.