Temporale e grandine. Strade allagate e alberi abbattuti

Allagamenti e danni ieri a Crevalcore, dopo il violento temporale con tanto di grandine che si è abbattuto su parte della provincia. Paura, soprattutto tanta paura a un anno esatto di distanza dalla tremenda alluvione dello scorso maggio. Le foto del maltempo di ieri descrivono alla perfezione la perturbazione e lo sgomento dei cittadini: a segnalarle e pubblicare su Facebook è stato il sito ’Emilia Romagna Meteo’. Strade completamente allagate con l’acqua arrivata a diversi centimetri da terra, alberi caduti in mezzo alla carreggiata a pochi metri dalle auto di passaggio, pavimentazioni divelte, disagi e parecchia preoccupazioni per i residenti di Crevalcore. Uno scenario che, nonostante l’intensità chiaramente diversa, ha riportato nella mente di tutti le immagini della tragedia dello scorso maggio che si è abbattuto sulla Romagna e su parte dell’Emilia. Tanti i commenti sui social dei cittadini preoccupati, tra chi chiede informazioni sulla situazione, chi si assicura che amici e parenti siano in salvo e chi segnala di aver subito danni ingenti.