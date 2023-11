Temporali e rischio frane. Arriva il maltempo e scatta l’allerta arancione

Torna il maltempo con temporali e vento forte e scatta l’allerta arancione in Emilia-Romagna. Il provvedimento è scattato dalla mezzanotte di oggi, 2 novembre, e resterà in vigore fino a quella di domani. È stato attivato per criticità idraulica e idrogeologica, oltre che per temporali e vento forte nelle aree appenniniche del settore occidentale e centro orientale e sulle aree di pianura. A disporlo l’Arpae (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) e la Protezione civile, che hanno emanato anche un’allerta di colore giallo sulla restante parte della regione e per criticità costiera sul litorale.

Nel dettaglio, viene spiegato nel bollettino, per la giornata di oggi si attendono "precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale, oltre che sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani, con possibili superamenti delle soglie 2 e diffusi fenomeni di erosione spondale".

È previsto inoltre vento molto intenso, "fino a valori di burrasca forte (62-74 chilometri orari) o superiori su tutte le aree dei rilievi, sulla pianura occidentale e sul mare, che diventerà agitato al largo nelle ore serali".

Infine, "le condizioni del mare sotto costa potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nella costa ferrarese".

Un maltempo che torna prepotente, dunque, coinvolgendo non solo Bologna, ma anche le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Una perturbazione su tutto il Paese che ha fatto partire l’allerta rossa in Fiuli Venezia Giulia e quella arancione in sette regione d’Italia, tra cui l’Emilia-Romagna. Sul territorio nazionale si sono abbattuti addirittura 25 eventi estremi in un solo giorno tra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate e tempeste di vento, che hanno colpito a macchia di leopardo nelle città e nelle campagne: ponti crollati, strade interrotte, fiumi esondati, frane, allagamenti e alberi abbattuti. Lo riporta direttamente il monitoraggio della Coldiretti su dati Eswd (European Sever Weather Database) proprio in riferimento all’allerta diramata dalla Protezione civile.

