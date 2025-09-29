Le tende per Gaza si spostano sul Crescentone di piazza Maggiore

Bologna, 29 settembre 2025 – Sono 21, al momento, le tende che riempiono quella che dagli attivisti è stata chiamata "piazza Gaza", cioè "l'ex piazza Maggiore". La mobilitazione permanente '100 piazze per Gaza', infatti, ieri sera ha lasciato piazza del Nettuno per spostarsi sul Crescentone, dove sta proseguendo, da giovedì, il presidio di Potere al Popolo, Usb e Cambiare Rotta a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Erano una decina quelle contate nella giornata di ieri, ma il numero è nettamente cresciuto e si pensa che "l'equipaggio di terra" della missione umanitaria diretta sulle coste di Gaza possa continuare a crescere. Mentre di fronte a Palazzo d'Accursio la tendata permanente si sviluppa tra pasti sociali, momenti di aggiornamento sulle imbarcazioni della Flotilla, proiezioni di film, laboratori artistici e assemblee, all'Excentrale di via Corticella 129, oggi pomeriggio alle 19, ci sarà una "discussione collettiva" dopo "la potente giornata di sciopero e blocco del 22 settembre" e "in movimento contro l'escalation bellica e per la Palestina libera".

L'iniziativa è rilanciata da HubAut Bologna, con il supporto anche di Cua. Sul tema è intervenuto anche il questore Antonio Sbordone, finito al centro delle critiche dopo la giornata di sciopero - e caos - di lunedì scorso: "Credo che sia il momento in cui bisogna tenere i nervi salvi- afferma -. Al di là delle osservazioni che si possono fare, noi abbiamo la necessità di gestire l'ordine pubblico con equilibrio e con fermezza, laddove è necessario. Cosa che abbiamo fatto anche l'ultima volta: la fermezza c'è stata, la necessaria fermezza laddove le manifestazioni degenerano. E la manifestazione ordinaria e pacifica va gestita anche nei disagi che essa comporta".

Ora stiamo vivendo "un momento sicuramente anche particolare, in cui siamo chiamati a un'attenzione ulteriore, a tenere i nervi saldi e ad avere lo spirito di sacrificio. Quei valori che abbiamo sempre avuto, e nei momenti particolari come quello che stiamo vivendo ce n'è bisogno. Quindi saremo sicuramente pronti ad affrontare le situazioni che dovessero registrarsi anche nel prossimo periodo".