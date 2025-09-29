Tendopoli in Piazza: "Aggredito un militante"

Un presidio permanente da giovedì sera. Tende e bandiere della Palestina "per una lotta tutti assieme". Così, tra minuti di silenzio per le vittime a Gaza, laboratori artistici, assemblee, dibattiti e aggiornamenti dalla Global Sumud Flotilla, da quattro giorni Usb – Unione sindacale di base –, Potere al Popolo e Cambiare rotta sono in piazza Nettuno. Una mobilitazione condivisa in 100 piazze italiane, da nord a sud. Che da ieri sera, a Bologna, si è spostata in piazza Maggiore, mettendo oltre 10 tende, tendoni e bandiere, dopo un’assemblea con un centinaio di persone.

Ma ieri mattina, tra un banchetto e l’altro, ecco un’aggressione. "Un vile attacco sionista e islamofobo alla tendata. Dopo numerose aggressioni verbali, un provocatore sionista, negazionista del genocidio e inneggiante al massacro del popolo palestinese, ha aggredito e colpito un delegato dell’Usb e minacciato un compagno dei Giovani palestinesi. Nessuna intimidazione smorzerà la forza della mobilitazione. Anzi, ci rafforziamo", spiegano gli organizzatori sui social. Un tema poi ripetuto anche in serata. Nel video, circolato online, si vede una persona dare un colpo in faccia davanti al tendone in piazza Nettuno. Per il militante sono arrivati "tre giorni di prognosi", dicono gli organizzatori. Sul posto ieri mattina poi sono arrivati anche i carabinieri.

Ma il presidio non si è fermato e nel pomeriggio ha ricevuto anche la visita di Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati ha appoggiato l’impegno dei militanti nel presidio permanente. Un movimento che vuole "fermare il genocidio, fermare l’economia di guerra e difendere la flotilla", definendosi ’Equipaggio di terra’. Poi, il trasloco in piazza Maggiore. "Massima solidarietà a chi è stato colpito", dicono gli organizzatori. Sponda opposizione, Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna, lo definisce "un accampamento abusivo. Chiediamo che il Comune si adoperi immediatamente per lo sgombero e il ripristino dell’ordine pubblico".

Nicholas Masetti