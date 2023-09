Tendopoli per i migranti a Bologna: “Ne arriveranno 800”

Bologna, 17 settembre 2023 – Bologna si prepara all’arrivo di massa dei migranti che da Lampedusa (dove oggi sono Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen) vengono redistribuiti in varie parti d’Italia. Ottocento sono quelli che sono stati assegnati alla città e e negli altri centri della regione.

Per questo, la Prefettura ha disposto il montaggio di nuove tende all’interno dell’ex Cie di via Mattei: i vigili del fuoco le hanno predisposte ieri pomeriggio. E’ stato lo stesso sindaco Lepore a lanciare l’allarme: “La prossima settimana arriveranno altre ottocento persone da collocare. La nostra città sta accogliendo già più di 4.000 persone nei centri gestiti dallo Stato e dal Comune”.

Secondo Lepore, tra gli 800 migranti in arrivo in Emilia Romagna, “ci sono più di 550 minorenni stranieri non accompagnati. Noi non diremo mai a questo Governo di non mandarci i migranti che devono essere accolti, ma continueremo ad essere una città che organizza l'accoglienza nel modo più dignitoso e diffuso possibile”.

"L’Europa ha fallito su questo tema, bisogna dirlo chiaramente. E non ci sono solo i Paesi dell’Est a fare la faccia cattiva e a non aiutare l’Italia”, ha sottolineato eurodeputata Pd Elisabetta Gualmini.