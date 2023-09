Tennis e padel a Casalecchio: la ’Notte Verde’ nelle piazze

All’Unipol Arena la Coppa Davis e in centro la "Notte Verde del tennis". È quanto avverrà oggi a Casalecchio, che fino a domani ospita al palasport il prestigioso torneo internazionale di tennis. In contemporanea, oggi nel centro della città si terranno una serie di eventi e feste di strada all’insegna della racchetta e della pallina gialla. La collaborazione tra Federazione italiana tennis e padel, Comune di Casalecchio, Circolo Tennis Casalecchio, proloco Casalecchio Insieme e associazione We love Casalecchio ha consentito l’organizzazione di questa Notte Verde del Tennis che si svolgerà sui venti campi da tennis allestiti nelle piazze del Popolo e dei Caduti. Mentre le vie Marconi, Carducci, Pascoli e XX Settembre si animeranno di altri sport, musica, proposte gastronomiche e commerciali. Si comincia oggi alle 17 e si chiude alle 23. Nei venti campi da tennis ci saranno almeno 30 maestri della Federazione e del Circolo Tennis per prove gratuite destinate a bambini e adulti. Alle 20 sulla scalinata del Teatro Laura Betti il sindaco Massimo Bosso saluterà gli sportivi assieme a numerosi campioni del tennis. Nel corso delle finali del Gruppo A della Coppa Davis la Fitp ha messo in palio per gli under 18 alcuni biglietti per l’Unipol Arena.

