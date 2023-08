Tennis Nettuno, vincono i gestori Il Tar: "Ok alla proroga fino al 2024"

Il Tar accoglie il ricorso degli attuali gestori dell’impianto sportivo di Via Fancelli, lo storico Circolo Tennis Nettuno. Tradotto: la concessione è stata prorogata (come da decreto Milleproroghe approvato in periodo Covid) fino alla fine del 2024.

Ma come si arriva a questa decisione? Il Tribunale amministrativo, lo scorso febbraio, aveva congelato l’iter della concessione della gestione del centro in zona Barca, dopo che il quartiere Borgo Panigale-Reno aveva preferito la proposta di riqualificazione dell’impianto e gestione presentata dal ‘Nettuno Sport Center’ a quella del ‘Nettuno Tennis Club’, storico gestore dell’impianto di via Fancelli. Ieri, la svolta che lascia gli attuali gestori al Circolo fino alal fine dell’anno prossimo.

Attaccano l’amministrazione i consiglieri di Fratelli d’Italia, Francesco Sassone e Manuela Zuntini: "La decisione del Tar dimostra la totale incapacità amministrativa della giunta, che più volte aveva negato – anche per parola dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi – la possibilità che tale proroga potesse valere per il Circolo Nettuno. Di fatto, così, si annullano gli esiti della procedura di gara seguita dall’amministrazione e ci auguriamo quindi che dopo la scadenza di fine 2024 si procederà a rivalutare con la massima trasparenza e obiettività quali siano le esigenze della città e l’interesse pubblico, prima di procedere a un eventuale nuovo bando". Con questa sentenza, insistono i meloniani, "si rischia di mettere in discussione altre gare e procedure in corso per la concessione di altri impianti sportivi. Da qui – è l’invito – il Comune faccia attenzione al proprio modo di operare, che rischia di determinare ricorsi a catena, andando contro l’interesse della città e dei cittadini".

Sulla stessa linea Cristiano Di Martino, segretario cittadino della Lega: "Abbiamo sempre sostenuto che i gestori attuali del Nettuno Tennis Club potessero godere della proroga Covid che era stata riconosciuta a tutti. La sentenza non ci stupisce, va ad annullare un bando illegittimamente portato avanti dal Comune, contro la legge, come in tutti i casi precedenti in materia in cui è stata negata dalle amministrazioni la proroga Covid. La giustizia ha solo fatto il suo corso: i gestori potranno rimanere dentro fino alla fine del 2024. Forti dubbi rimangono sull’utilizzo dello strumento del project financing in casi come questi: a nostro avviso non può essere utilizzato per strutture già esistenti e funzionanti".