Aveva un tenore di vita ‘sospetto’, scattano i controlli: sequestrati beni per mezzo milione

Bologna, 2 novembre 2024 – Aveva un tenore di vita troppo elevato per quello che dichiarava al fisco. Ed è per questo che sono scattati i sospetti e successivamente i controlli nei confronti di un italiano di 54 anni, pluripregiudicato, che sin dagli anni '90 ha commesso numerosi reati contro il patrimonio e, in veste di "titolare occulto" di un'attività commerciale del territorio, ha collocato ingenti somme di denaro contante nei circuiti legali dell'economia.

Nei suoi confronti la Divisione Anticrimine della polizia ha sequestrato beni del valore di circa 500.000 euro, in esecuzione di un decreto del Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione. Il sequestro comprende diversi beni, tra i quali un'azienda che si trova nel territorio bolognese, un'autovettura e diversi conti correnti.

L'uomo, - secondo l'accusa - attraverso l'alternarsi di investimenti e disinvestimenti in una attività di auto riciclaggio, si è garantito nel tempo e, fino ad oggi, ulteriori e più elevati guadagni, nonché maggiori chances lavorative, per se stesso e anche per il proprio nucleo familiare.

L'uomo è stato individuato attraverso una mirata e scrupolosa attività di monitoraggio finalizzata alla ricerca di eventuali patrimoni indebitamente acquisiti, in quanto frutto diretto o indiretto di attività illecite, ed effettuata su soggetti già noti alle forze dell'ordine per il loro excursus criminale.

Il personale della Sezione Misure Patrimoniali della Divisione Anticrimine ha evidenziato un nesso cronologico tra la realizzazione di beni derivanti da attività illecita e l'acquisizione dell'impresa commerciale.

Il destinatario della misura, inoltre, ha effettuato ulteriori investimenti nel tempo, tali da fare emergere una sospetta sproporzione tra il tenore di vita, il reddito dichiarato e l'attività svolta.