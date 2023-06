Alluvione a Monterenzio, il sindaco Mantovani: "Mi hanno minacciato Situazione al limite"

Bologna, 13 giugno 2023 – Si fa sempre più teso il clima a Monterenzio, paese in cui alle cicatrici lasciate dall’alluvione e dalle centinaia di frane ora si aggiungono anche dissidi politici e civili. In uno scenario che era già esasperato dalle dimissioni che si sono susseguite nell’ultimo mese e che hanno coinvolto ben due consiglieri di maggioranza e uno della minoranza, ora sono arrivate anche le minacce a sindaco e assessori. Sono tre gli episodi avvenuti recentemente, o comunque a seguito dei disastri climatici.

L’ultimo, che ha portato anche a una denuncia, è avvenuto domenica ai danni del sindaco Ivan Mantovani. Ma seguiamo cronologicamente i fatti. Due settimane fa a essere aggrediti verbalmente con minacce e improperi erano stati due assessori della giunta di Mantovani, Pietro Parisi e Fabrizio Santi. I due, come racconta lo stesso sindaco "si erano recati, non appena era stato possibile, in una della frazioni che, a causa di una delle tante frane, era rimasta isolata. Erano andati per constatare di persona la situazione e le condizioni dei residenti. Qui, però, hanno trovato un gruppetto di quattro volontari, che tra l’altro non erano stati autorizzati a essere in una zona così pericolosa e instabile. Questi, non appena li hanno visti, li hanno aggrediti verbalmente con parole irripetibili. Speravamo, però, che l’episodio si limitasse a quella circostanza e che gli animi si fossero scaldati solo per la complicata situazione che tutti stavamo vivendo". Tanto che i due assessori non hanno fatto denuncia.

Dieci giorni fa, però, la storia si è ripetuta: "Uno di questi, che tra l’altro mi risulta non essere neanche cittadino di Monterenzio, si è presentato in Comune, urlando che voleva trovarmi per prendermi a schiaffi. Io non c’ero e lui si è allontanato, anche se faticosamente – prosegue il sindaco –. Così si è arrivati a domenica. Era l’ora di pranzo, io ero appena tornato a casa. Il tempo che dal Comune mi avvisassero che questo soggetto era tornato a cercarmi e me lo sono trovato fuori dalla casa mia. Ha iniziato a suonare compulsivamente il campanello e, vedendo che non rispondevamo, si è attaccato al cancello. Ha iniziato a sbatterlo e percuoterlo. Ha poi minacciato me e la mia famiglia con improperi e aggressività. I miei vicini possono testimoniarlo al pari delle videocamere di sorveglianza. Ho chiamato i carabinieri e l’ho denunciato perchè questo non è davvero accettabile. Il momento è difficile. Tutti stiamo cercando di fare il meglio per il paese".

Le minacce di questo soggetto avrebbero riguardato anche la riunione, con la cittadinanza, in programma per ieri sera, alle 20.30 in Comune. "Quella che – conclude Mantovani – doveva essere un’occasione di incontro, la seconda, con i cittadini per aggiornarli sulle novità e rispondere alle domande, è diventato rischioso per la pubblica sicurezza perché hanno minacciato di arrivare in gruppo e fare chissà che. Ma abbiamo deciso di farla lo stesso perché i cittadini hanno diritto di avere gli aggiornamenti e fare domande".