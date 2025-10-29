Tensione al Minghetti. Lisei contestato dagli studenti pro-Pal: "Il governo è complice"

Un lungo telone bianco con sopra tante, tantissime impronte dipinte di rosso. Rosso come "il sangue dei palestinesi, di cui sono sporche le mani del governo Meloni e di Fratelli d’Italia".

È stato un benvenuto teso e di protesta quello che ha accolto il senatore meloniano Marco Lisei all’esterno del liceo Minghetti, invitato dagli studenti a un incontro che accendeva i fari sulle politiche migratorie e sulla guerra, trattando di conseguenza anche di Palestina. L’onorevole è arrivato di prima mattina in via Nazario Sauro, gremita di alunni in attesa di entrare a scuola, blindata dalle forze dell’ordine per evitare disordini con il centinaio di studenti pro-Pal, in presidio fuori dall’edificio perché contrari alla presenza di Lisei; molti studenti, poi, si sono riuniti anche per una giornata di mobilitazione nazionale indetta da alcuni collettivi a seguito degli scontri avvenuti a Torino due giorni fa tra studenti. In questo clima, già segnato dal mese di proteste, cortei e manifestazioni contro "il governo genocida Israele e la complicità di quello Meloni", ha fatto capolino sotto le Due Torri il senatore di FdI, tra i relatori dell’incontro ‘Il ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali’.

Un momento di confronto con gli studenti, a cui un centinaio di loro, capitanati dal collettivo Osa, ha provato a opporsi: "Se fosse stato per loro, sarei dovuto restare fuori – spiega Lisei – e per senso di responsabilità, ho acconsentito a entrare dall’ingresso secondario". Una scelta, questa, presa "soprattutto per non mettere in difficoltà le forze dell’ordine, che mi hanno suggerito questo ingresso. In caso di disordini, infatti, sono sempre gli agenti a pagare il prezzo degli scontri". E mentre il senatore ha imboccato l’entrata secondaria, davanti all’entrata principale si sono alzati i toni tra cori e contestazioni al governo Meloni, tra striscioni e bandiere, che "mi hanno "accompagnato fino all’aula teatro del confronto. Li ho ignorati, anche qui per evitare tensioni".

Dentro l’aula, sono intervenuti in un momento di domande ai relatori anche alcuni esponenti di Osa. "Hanno contestato le mie idee, ma non mi hanno impedito di parlare – commenta Lisei –. Nell’aula, il dibattito ha mantenuto toni civili, hanno fatto domande e io ho risposto". Insomma, "le scuole e le università devono essere un luogo di confronto – riflette il senatore –. Gli estremisti di sinistra e i collettivi che vorrebbero impedirlo, come accaduto di recente anche a Emanuele Fiano, non si rendono conto di come funzioni la democrazia, coltivano un germe antidemocratico in giovanissimi ragazzi. Dietro di loro, ci sono adulti che speculano e li fomentano. Non è poi un caso che certi fatti accadano a Bologna, dove i collettivi sono forti: alcuni sono in consiglio comunale, altri hanno sedi e vincono bandi". L’incontro, terminato regolarmente senza ulteriori contestazioni, è stato un "esempio di quanto FdI sia un partito democratico, pronto a parlare con tutti, anche con chi è provocatorio – riflette lo studente Mattia Aureliano, tra gli organizzatori dell’incontro –. Ciò che è successo è fonte di libertà ed espressione: dentro l’aula, tutti sono stati molto educati e disponibili a confrontarsi anche con un esponente di maggioranza. FdI ha dimostrato di essere attento alle esigenze del popolo italiano e a quelle del popolo studentesco".