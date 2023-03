Tensione su Bomob resta ancora lo stallo Fd’I e Lega in pressing

Non si sblocca il braccio di ferro tra Bomob, la società che gestisce la sosta sotto le Due Torri, e i sindacati sul pagamento ai lavoratori del saldo 2022 dei premio di produzione. Tant’è che l’assessore alle relazioni sindacali, Massimo Bugani, l’ha definito "stallo alla messicana". Mercoledì le parti hanno tentato di trovare una quadra, ma la fumata è stata nera. L’azienda, che vuole superare l’attuale sistema di calcolo del premio ereditato da Tper (basato sul numero dei passeggeri trasportati), ha proposto di pagare la seconda tranche del premio relativo allo scorso anno con la formula della ‘una tantum’, il cui importo, però, non è stato quantificato, e, cosa che ha fatto irrigidire i sindacati, ha richiesto la firma contestuale di una rinuncia a future azioni legali. "Un pre-accordo c’è, ma si farà se arrivano i bonifici. Bisogna cercare di chiudere la vertenza il prima possibile", esorta Bugani. "Sono fiducioso", dice il capo di gabinetto del sindaco con delega al lavoro, Sergio Lo Giudice.

I rappresentanti dei lavoratorI, ieri in commissione, sono stati chiari: "A fronte di uno sciopero di cinque giorni nei quali si richiedevano pagamenti spettaneti e dovuti, non si è arrivati a nessuna conclusione. Siamo allo stremo, abbiamo bisogno dell’aiuto del Comune perché vigili. Questi soldi ci spettano", spiega Loredana Insalata (Fit-Cgil). "C’è un muro insormontabile", contesta Manuela De Carli della Fit-Cisl, con il segretario generale Aldo Cosenza che insiste: "Bene l’invito di Bugani a Bomob di sanare la situazione economica, ora stiamo verificando se l’azienda risponderà in modo positivo". "Serve un atto di coraggio: bisogna lavorare per ricostruire un rapporto", avverte Max Colonna della Uil.

Critiche le opposizioni. "Il Comune è complice di Bomob. Ora revochi il contratto per inadempienze", tuonano Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini di Fd’I. Attacca anche Matteo Di Benedetto (Lega): "Il premio dovuto sia pagato. Il Comune faccia la sua parte per far funzionare il servizio".