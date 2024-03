Getta benzina a terra e tenta di dare fuoco alla camera da letto della compagna: arrestato

Bologna, 7 marzo 2024 - Alla vigilia della festa della donna i carabinieri sono intervenuti tra città e provincia per eseguire delle misure cautelari nei confronti di quattro uomini che hanno minacciato, perseguitato e aggredito compagne ed ex fidanzate. In una circostanza i carabinieri della stazione Bologna Corticella hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un diciannovenne bolognese, indagato per atti persecutori. Il ragazzo, in più occasioni, aveva perseguitato l’ex fidanzata con messaggi minatori del tipo: “Se ti vedo ti faccio male!” e pedinamenti che aveva messo in atto per intimorirla, creandole un forte stato d’ansia. Rintracciato dai miliari dell’arma, il giovane bolognese è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

In un altro caso, a San Giovanni in Persiceto, i carabinieri hanno eseguito due misure cautelari, la prima nei confronti di un quarantasettenne nigeriano, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesione personale aggravata e violenza sessuale e la seconda nei confronti di un cinquantunenne italiano, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il quarantasettenne è stato indagato dopo la denuncia della compagna, una nigeriana sulla quarantina, che si era rivolta ai carabinieri, raccontando di non essere più in grado di sopportare le reazioni violente dell’uomo che la maltrattava, anche in presenza del figlio minorenne. Offese, umiliazioni, morsi sul seno e su altre parti del corpo, calci, pugni e aggressioni a sfondo sessuale, contro la volontà della donna, sono alcuni dei particolari che la stessa ha riferito ai militari, chiedendo aiuto. La donna e il figlio sono stati sottoposti a tutela e il quarantasettenne è stato allontanato dalla casa familiare, ricevendo anche il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il cinquantunenne italiano, invece, è stato indagato a seguito di un intervento dei carabinieri quando sono andati a casa sua, su richiesta della compagna, un'italiana sulla quarantina, che aveva telefonato al 112 per chiedere aiuto, informando i militari che il convivente aveva gettato della benzina per terra e voleva dare fuoco alla stanza da letto. Bloccato dai carabinieri, l'uomo, in evidente stato di agitazione, era stato affidato al personale del 118 ed era stato ricoverato in una struttura sanitaria per accertamenti. Il giorno dopo, la donna si è presentata in caserma per denunciare lo stato di prostrazione psicologica che stava vivendo da una decina di anni a causa delle minacce e manie di persecuzione messe in atto dal compagno, anche alla presenza dei due figli minorenni. Per questo nei confronti dell’uomo sono scattati gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella familiare.

Ad Altedo, infine, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un trentacinquenne moldavo, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata. L’uomo è stato indagato a seguito della denuncia che la compagna, sua connazionale sulla trentina, aveva presentato a inizio febbraio ai militari, chiedendo aiuto perché era preoccupata per la propria incolumità, seriamente minacciata dalle aggressioni fisiche con calci, pugni e verbali che l’uomo le rivolgeva, del tipo: “Appena torni a casa ti butto giù dal balcone!”. Una serie di atteggiamenti violenti che il trentacinquenne ha commesso nei confronti della compagna anche di fronte alla figlia minorenne, che per paura si nascondeva sotto al tavolo della sala da pranzo. Rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle persone offese.

“È un impegno costante e sempre in prima linea, quello che viene svolto da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Bologna – commenta la Capitana Lavinia Filonzi, comandante del Nucleo di psicologia dei carabinieri della Legione Emilia Romagna –. Siamo sempre al fianco di tutte le donne, nella protezione dei loro diritti, nella prevenzione di tutte quelle che sono le condotte a rischio e nel contrasto alla violenza contro le donne”.