Tenta di calmare esagitato: agente in ospedale

Un dito rotto e trenta giorni di prognosi. Sono l’esito dell’ultima aggressione ai danni di un agente, nello specifico in forze al commissariato Due Torri San Francesco. È avvenuta l’altra notte intorno alle 2,30 in via Irnerio, quando personale della vigilanza privata aveva allertato la polizia di una persona sospetta che stava tentando di prelevare da due bancomat con due carte senza riuscirci. All’arrivo delle Volanti, i poliziotti hanno capito subito che il ragazzo, un brasiliano di 28 anni, era un soggetto fragile e con problemi psichiatrici. Si sono avvicinati quindi nel tentativo di calmarlo e identificarlo, in attesa dell’arrivo del 118 che intanto era stato allertato. Il ragazzo, però, in preda a un forte stato di agitazione, ha tentato la fuga e aggredito con violenza i poliziotti, mordendoli e prendendoli a calci. Uno di questi ha colpito alla mano uno dei poliziotti, rompendogli un dito. All’arrivo dei sanitari il ventisettenne è stato sedato e, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto, invece, è andato al Sant’Orsola dove è stato ingessato: ne avrà per trenta giorni.

A condannare l’ennesima aggressione ai danni di un operatore delle forze dell’ordine è Amedeo Landino, segretario del Siulp: "Di nuovo, per il solo fatto di aver eseguito un normale controllo, e quindi solo per aver svolto il proprio dovere, un poliziotto diviene bersaglio di grave violenza – dice Landino –. Davanti a questo bollettino di guerra, diciamo basta. Quanto accaduto è emblematico di una realtà insostenibile in cui la violenza contro chi opera con professionalità e perseveranza per garantire la sicurezza pubblica sta assumendo proporzioni incontrollate. La risposta istituzionale non può limitarsi a una solidarietà di circostanza: deve tradursi in azioni concrete che garantiscano maggiori strumenti e adeguate coperture per donne e uomini in divisa. I numeri stanno diventando talmente alti e quotidiani da non produrre neanche più indignazione in chi dovrebbe porre argini a questa ondata d’odio. Noi di eroi non ne vogliamo, vogliamo solo riconosciuto il diritto e il dovere di onorare al meglio il nostro giuramento".

n. t.