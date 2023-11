Si presenta per due volte sotto casa dell'ex moglie nonostante il divieto: arrestato

Granarolo (Bologna), 29 novembre 2023 - Si è presentato sotto casa della moglie per due volte nel giro di ventiquattro ore nonostante avesse un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il soggetto in questione è un ventiseienne di origine nigeriana, separato dalla moglie e senza fissa dimora. Il primo episodio risale a domenica scorsa quando, intorno a mezzanotte e mezzo, la donna chiama i carabinieri riferendo che il marito si era presentato sotto casa sua con l’intento di entrare. I militari del Radiomobile di San Lazzaro, intervenuti sul posto, hanno trovato il 26enne a circa una decina di metri dall’ingresso dell’abitazione. Arrestato, è stato portato in caserma per poi essere rimesso in stato di libertà la mattina successiva. Non passano nemmeno ventiquattro ore dal primo episodio che nel tardo pomeriggio della domenica, intorno alle 18.30, l’uomo si presenta nuovamente sotto casa della moglie. In questa occasione a intervenire sono i militari della stazione di Granarolo, allertati anche in questo caso dalla moglie. All’arrivo dei carabinieri il ventiseienne, che aveva già scavalcato la recinzione intorno all’abitazione e si era introdotto all’interno del cortile, ha detto (con un tono di voce molto alterato e un atteggiamento ostile nei confronti dei militari) che non aveva alcuna intenzione di andare via in quanto lì abitava la moglie. Arrestato per la seconda volta, l’ex marito è stato portato in caserma e, dopo essere stato giudicato con rito direttissimo, trasferito in carcere con l’accusa di aver violato i provvedimenti del giudice e per la violazione di domicilio. L’uomo, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti.