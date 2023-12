Tenta di estorcere denaro a un ragazzo. Fermato, aggredisce i poliziotti: in manette

Ha tentato un ‘cavallo di ritorno’. Ma gli agenti delle Volanti, allertati dalla vittima, si sono presentati in abiti civili e hanno arrestato in flagrante il quarantenne senegalese, autore della tentata estorsione. È successo domenica sera in via Nicolò Dall’Arca, quando il quarantenne si è presentato per riscuotere dalla vittima, un ragazzo del posto, gli 80 euro pattuiti per restituirgli un iPad con relativi accessori, che gli erano stati sottratti. Subito dopo la minacciosa telefonata ricevuta, il ragazzo ha chiamato il 113: e così in Bolognina è intervenuta una pattuglia, con gli agenti in abiti civili. Quando la vittima è arrivata e ha estratto il portafogli, il quarantenne, che stava per prendere il denaro, è stato bloccato dai poliziotti. Ha opposto una strenua resistenza, ma alla fine è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.