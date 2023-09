Tenta di rubare al supermercato. Sorpreso, aggredisce dipendente

Il dipendente della Pam lo ha notato mentre arraffava degli alimenti dagli scaffali. E quando ha chiesto all’uomo di rimetterli a posto, lui, per tentare la fuga, lo ha aggredito con schiaffi e spintoni, buttandolo a terra. Sono dovute intervenire più pattuglie del Radiomobile, ieri mattina intorno alle 10, alla Pam di via Marconi, per fermare il cinquantenne che stava aggredendo il dipendente.

L’uomo, con alcuni vecchi precedenti alle spalle, alla vista dei carabinieri ha smesso di picchiare l’altro. Era però molto agitato e c’è voluto un po’ perché all’interno del supermercato tornasse la calma. L’uomo è stato identificato dai militari dell’Arma e, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per il reato di tentata rapina impropria.