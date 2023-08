Tenta di rubare i bagagli di alcuni turisti: arrestato un quindicenne

Ha un curriculum criminale lungo ben oltre la sua età il quindicenne arrestato dai carabinieri, dopo aver rubato, dall’auto di una famiglia di turisti, i bagagli. È successo mercoledì, quando il ragazzino, senza fissa dimora, è stato bloccato dai proprietari della macchina, lasciata in sosta nel parcheggio interrato di via del Rondone, per poi essere definitivamente fermato dai militari del Radiomobile. A chiamare il 112 è stato un cittadino che aveva assistito alla discussione tra le vittime, una famiglia di polacchi, e un adolescente, accusato di averli derubati. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno visto un uomo in piedi e due giovani per terra, in particolare il diciassettenne polacco che teneva bloccato il quindicenne, perché non fuggisse. Ricostruiti i fatti, è emerso che il ragazzino si stava allontanando con le valigie che i polacchi avevano lasciato nell’auto, forzata rompendo uno dei finestrini con delle forbici da elettricista. Su disposizione della Procura dei minori, il quindicenne è stato arrestato e il giudice ne ha disposto il collocamento in comunità.