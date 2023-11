Tenta di sfondare la porta della ex. Arrestato dalla polizia per stalking

Non accettava che lei lo avesse lasciato. E ancor meno che avesse intrapreso una nuova relazione con un altro uomo. E per questo ha iniziato a perseguitarla, con messaggi continui di insulti e minacce di morte, spingendola a rinunciare al rinnovo del contratto di lavoro nel bar dove era dipendente pur di non vederlo più. Ma l’uomo, ex collega di lavoro della ventiseienne, non si è arreso. E anzi, l’altra notte ha tentato di introdursi a casa della ragazza, in una traversa di via Marconi, suonando ripetutamente il campanello e cercando di forzare l’ingresso. E forse sarebbe anche riuscito ad aggredirla, se non fossero intervenute le volanti Marconi e Malpighi della polizia, che lo hanno bloccato prima che riuscisse a portare a termine il suo intento.

L’uomo, un trentunenne, è alla fine stato arrestato, per per atti persecutori nei confronti della ventiseienne. Era stata lei a chiamare, la scorsa notte, il 113, sfogandosi con i poliziotti e raccontando di mesi di angoscia e paura. La ragazza ha raccontato dei problemi con l’uomo, iniziati subito dopo la fine del loro rapporto e diventati ancora più gravi quando lei aveva iniziato una nuova relazione. Il trentunenne era diventato sempre più aggressivo e minaccioso, tanto da costringerla a cambiare il proprio stile di vita e a non rinnovare il contratto di lavoro nel bar dove lavoravano insieme, pur di scrollarsi di dosso quella presenza. Ma lui non aveva perso animo e aveva preso a molestarla con messaggi continui su WhatsApp, minacciando anche di spararle. L’altra notte non aveva una pistola con sé, ma gli è stato trovato addosso un coltello. Ricostruiti i fatti, grazie a numerose testimonianze raccolte e alle prove che attestano il comportamento persecutorio e minaccioso nei confronti della vittima e del suo nuovo compagno, l’uomo è finito in manette e accompagnato alla Dozza, in attesa di convalida.