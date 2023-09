Tenta di sfondare una vetrina per rubare una bici: arrestato a Bologna

Bologna, 13 settembre 2023 - Ha tentato di sfondare la vetrina di un negozio sportivo di via Carracci, appena dopo il sottopasso di via Zanardi, sperando di non essere notato in piena notte, ma è stato bloccato dai carabinieri intervenuti su segnalazione di un cittadino insospettito da quanto stava accadendo in strada. Così un venticinquenne è stato arrestato dai militari dell'Arma con l'accusa di tentato furto aggravato.

Il tutto è accaduto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre in via Carracci, quando un cittadino ha telefonato alla centrale operativa dei carabinieri per segnalare di aver visto un ragazzo che stava tentando di sfondare con una pietra la vetrina del negozio di articoli sportivi “Nuovi orizzonti”. All'arrivo dei militari dell'Arma del Nucleo radiomobile di Bologna, il ragazzo, un venticinquenne albanese, ha provato a nascondersi dietro a una siepe per sfuggire al controllo, ma i carabinieri lo hanno visto e identificato.

Il venticinquenne, con evidenti ferite alle braccia che sanguinavano, ha ammesso che stava tentando di sfondare la vetrata del negozio con una pietra, con l'obiettivo di rubare una bicicletta in mostra all'interno dell'attività. I militari dell'Arma hanno così allertato il 118 giunto in via Carracci per medicare il ragazzo ferito, che ha poi rifiutato di essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il venticinquenne infine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

La preoccupazione del Comune

“Siamo molto preoccupati dai diversi episodi di ‘spaccate’ che si sono verificati in città in questo periodo, che generano danni alle attività commerciali e insicurezza per i cittadini – sottolinea l’assessora al Commercio Luisa Guidone – . Chiederemo un incontro al Questore Isabella Fusiello per un approfondimento e capire quali misure possono essere messe in campo”.