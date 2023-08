Tenta di strangolare la compagna davanti ai figli: arrestato a Bologna

Bologna, 21 agosto 2023 – Mani al collo e terrore. Ancora la storia di un uomo violento a Bologna, di un percorso di riconciliazione finito con il tentativo di strangolare la povera donna in auto davanti ai figli.

Prima che la situazione potesse degenerare in peggio, i carabinieri, allertati dai passanti, sono riusciti ad arrestare il 32enne (tunisino, muratore, senza fissa dimora) con l'accusa di maltrattamenti verso familiari o conviventi.

L'aggressione che ha portato all'arresto dell'uomo si è verificata nella serata di ieri in via Terracini. Arrivati sul posto, i Carabinieri "hanno appreso da alcuni passanti che l'aggressore si era allontanato in auto, mentre la donna, identificata in una 28enne tunisina - riferisce l'Arma in una nota - era presente unitamente ai suoi quattro figli, tre adolescenti e una neonata".

Poco dopo, però, il 32enne "è tornato sul posto in stato di alterazione psicofisica perché verosimilmente ubriaco – spiegano i militari dell’Arma -, e, alla vista dei Carabinieri che stavano raccogliendo le testimonianze, si è ulteriormente alterato e ha tentato di aggredirli".

A quel punto l'uomo è stato identificato e arrestato. Sentita dagli agenti, la donna ha riferito di essere la compagna dell'uomo e di essere stata collocata in una struttura protetta due anni fa, a seguito del comportamento violento del 32enne che a settembre 2021 era stato denunciato per maltrattamenti.

Qualche tempo dopo l'uomo, dopo aver intrapreso un progetto di riconciliazione proposto dai servizi sociali, era stato autorizzato a riavvicinarsi alla famiglia senza la presenza degli assistenti.