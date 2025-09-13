Tenta di strozzare il figlio e brucia l’abitazione. Cane-eroe salva il giovane

"Aiuto, mio padre ha cercato di strangolarmi e ora mi insegue con un coltello, venite, fate presto". Un’alba drammatica e agghiacciante quella di due giorni fa, nelle campagne di Granarolo. Un padre, 50enne, italiano, vedovo e in preda a un raptus, ancora senza spiegazione, si è avventato contro il figlio, quindicenne, tentando di strangolarlo. Il ragazzino si è salvato solo grazie all’intervento di uno dei cani di famiglia, un Corso. L’uomo ha, poi, dato fuoco al casolare dove vivevano.

Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 7.30 del mattino quando i carabinieri della centrale operativa ricevono una telefonata da parte di un adolescente disperato. Il ragazzino chiedeva aiuto perché il padre, fuori di sé, gli si era avventato addosso, provando a strangolarlo. I carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di San Lazzaro, si sono precipitati a Granarolo. Nel frattempo altri cittadini della zona avevano chiamato i pompieri per il copioso fumo che si intravedeva nella campagne. Arrivati sul posto quindi i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme, ma i militari di San Lazzaro non hanno trovato né il padre né il figlio, ma solo i due cani – l’altro esemplare è un Boxer –, poi consegnati al canile della zona con l’aiuto dei vigili urbani. Poco dopo, i carabinieri sono stati informati che il 15enne era riuscito a scappare dalla furia omicida del padre. Quando, infatti, per cause ancora del tutto sconosciute, il padre gli è saltato alla gola, stringendogli il collo, il Corso si è lanciato in difesa del ragazzino, spingendo via il 50enne e facendolo cadere a terra. Non contento, però, l’uomo ha rincorso il figlio con un coltello da cucina. Il ragazzino, grazie al cane, è scappato di casa e, appostatosi poco distante, ha chiamato carabinieri e 118. I sanitari lo hanno portato in ospedale dove lo hanno, poi, raggiunto i carabinieri: aveva solo escoriazioni per fortuna. Il padre, nel frattempo, ha dato fuoco al casolare e poi si è dato alla fuga nelle campagne limitrofe. Ore dopo, il 50enne, senza precedenti, resosi conto della gravità dei fatti, si è costituito, raccontando di aver aggredito il figlio durante una discussione.

I militari hanno, allora, informato il pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Bologna, Michela Guidi. Su disposizione della procura il 50enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria: deve rispondere di incendio doloso e tentato omicidio.

Zoe Pederzini