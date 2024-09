Tenta un furto in un ristorante a Bologna, i carabinieri arrestano un 29enne

Bologna, 23 settembre 2024 - Ha tentato di introdursi in un ristorante di via Barbieri, ma il pronto intervento del titolare, allertato dal sistema d'allarme, ha sventato il furto, consentendo anche ai carabinieri del nucleo radiomobile di arrestare il ladro, un ventinovenne, ora accusato di tentato furto aggravato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria..

Il tutto è accaduto l'altra sera, in via Barbieri. Il titolare di un ristorante, dopo aver ricevuto sul proprio cellulare una notifica di allarme intrusione all'interno del proprio locale, ha raggiunto la zona e ha visto in lontananza un uomo, vestito di scuro, che aveva già danneggiato e sollevato la saracinesca elettrica, pronto per introdursi all’interno del ristorante.

Il ladro, però, quando si è reso conto di essere stato scoperto, è scappato in direzione di via Arcoveggio, dopo aver avuto una colluttazione con il proprietario del locale. Durante l’inseguimento il titolare del ristorante ha contattato il 112 e ha spiegato all'operatore telefonico della centrale operativa dei carabinieri cosa stava accadendo e dove si era diretto il ladro. I militari dell'Arma si sono così messi sulle tracce del ventinovenne bloccandolo con non poca difficoltà, visto che questo ha reagito con pugni e spintoni.

Il malvivente, di origine straniera, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Sottoposto al rito per direttissima, il ventinovenne ha ricevuto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.