Tenta il furto al Meraville. Bloccato dalla vigilanza

È stato sorpreso dal personale della vigilanza Mes Security mentre rubava alla Tigelleria Dispensa Emiliana del Meraville. L’allarme è scattato intorno alle 3,30, quando il sistema di allarme e video analisi basato su Intelligenza Artificiale di Mes Security ha rilevato un intruso all’interno dell’area del centro commerciale di via Carnacini. Le guardie della centrale operativa hanno monitorato l’uomo, un moldavo di 37 anni, mentre si dirigeva verso la Tigelleria Dispensa Emiliana, inviando sul posto due pattuglie. All’arrivo i vigilanti hanno intercettato l’uomo, che aveva forzato un cassonetto con all’interno materiale elettrico, e lo hanno immediatamente bloccato. Intanto era stata allertata anche la polizia: il soggetto, dopo essere stato identificato, è stato perquisito. Con sé aveva materiale da scasso e altra refurtiva. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.