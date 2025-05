Tenta il furto e danneggia la merce: preso

Armato di torcia, si era introdotto all’interno del negozio ‘Cose di casa’ di via della Beverara. Ma nel buio, quella lucina sospetta ha subito messo in allarme un passante, che ha allertato i carabinieri. I militari del Radiomobile hanno arrestato così, l’altra notte, un trentasettenne marocchino residente a Imola, disoccupato e con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato. È successo durante un servizio di pronto intervento che i carabinieri stavano effettuando per le vie del quartiere Navile, quando sono stati informati della presenza del sospetto che, con una torcia in mano, si trovava all’interno del negozio di oggettistica di via della Beverara, che in quel momento era chiuso e al buio. Il trentasettenne, da quanto ricostruito dai militari, si era introdotto nel negozio per rubare: era entrato salendo su una veranda esterna, situata a 4 metri di altezza e danneggiando una finestra.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha reso vano il suo sforzo e mandato in fumo il furto. Tuttavia, l’effrazione ha prodotto comunque danni economici: non solo la finestra rotta, ma come verificato dal titolare, che è poi arrivato in via della Beverara, il trentasettenne ha danneggiato anche alcuni oggetti presenti all’interno, cadendoci sopra dopo essere scivolato durante l’accesso nel negozio. Su disposizione della Procura, il trentasettenne è stato quindi arrestato dai carabinieri ed è stato accompagnato in tribunale per essere processato con giudizio direttissimo. In questa sede l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Imola.