Tenta il furto nel furgone e picchia i carabinieri: preso

I carabinieri della stazione Navile hanno arrestato un trentaduenne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. È successo in via Salvini, quando i militari hanno notato tre individui litigare tra loro, nei pressi di un furgone, e sono intervenuti per separarli. Alla vista dei carabinieri, uno dei tre, ossia il trentaduenne, ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e fermato. L’uomo ha iniziato a dimenarsi, colpendo i carabinieri con calci e pugni. Una volta messo in sicurezza, i carabinieri hanno chiesto agli altri due (un 42enne e un 48enne italiani), il motivo della lite e questi hanno spiegato che mentre scaricavano dei prodotti dal fugone, il 32enne si era introdotto all’interno e aveva tentato di asportare della merce: da lì era scaturita la colluttazione. Alla luce di quanto indicato, l’uomo è stato arresto dai carabinieri. In direttissima, è stato sottoposto al divieto di dimora.