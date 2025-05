Tenta di gettarsi dal Pontelungo a Bologna, salvato dai carabinieri

Bologna, 21 maggio 2025 - Stavano effettuando uno dei consueti controlli sul territorio quando hanno visto un uomo sporgersi pericolosamente dal Pontelungo, in via Emilia Ponente. I carabinieri del nucleo radiomobile, di fronte a quella scena, non ci hanno pensato un secondo e dopo aver allertato i sanitari del 118 sono scesi dall'auto e si sono rapidamente avvicinati all’uomo, invitandolo a desistere.

Il pensionato inizialmente si è rifiutato di dare loro ascolto urlando: "Appena vi allontanate, io ritorno qui e mi butto di sotto. Non ce la faccio più e non potete capire”. A quel punto i militari dell'Arma, addestrati a valutare le situazioni di crisi e a risolverle velocemente, hanno instaurato un dialogo con l’uomo, entrando in empatia con lo stesso e aiutandolo a ragionare per superare il proprio stato emotivo, dovuto a una delusione d'amore e a difficoltà economiche.

I carabinieri sono così riusciti a convincere l'uomo a desistere lasciandosi afferrare e a farsi portare in strada per essere affidato ai sanitari del 118, che lo hanno accompagnato in una struttura sanitaria. Non è il primo intervento di questo tipo messo in atto dai militari dell'Arma.

Da inizio anni i carabinieri del comando provinciale di Bologna sono intervenuti in numerose situazioni analoghe (almeno una ventina), poste in essere da persone con un'età media di 46 anni che volevano togliersi la vita.