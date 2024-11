Tenta rapina con il coltello: preso. Aveva anche aggredito una donna

Prima ha tentato di rapinare un uomo di 46 anni, chiedendogli insistentemente soldi e poi, al rifiuto di quest’ultimo di consegnarglieli, minacciandolo con un lungo coltello da cucina dalla lama di oltre 20 centimetri. Poi, senza apparente motivo, ha avvicinato una donna di 55 anni che faceva la spesa al supermercato Coop di via Donato Creti e le ha dato un calcio all’altezza del gluteo, per poi darsi alla fuga. E alla fine di tutto, quando è stato intercettato dai poliziotti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, sopraggiunti dopo le telefonate al 113 delle due vittime, ha minacciato col coltello pure loro, venendo però ben presto immobilizzato, disarmato e ammanettato dagli agenti.

È dunque stato arrestato per tentata rapina aggravata e minacce aggravate contro pubblico ufficiale, e denunciato per le percosse ai danni della signora, un cittadino rumeno di 26 anni, incensurato. L’uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta, e non era la prima volta che gli capitava.

Tutto è successo giovedì pomeriggio, tra le 18.30 e le 19 circa, all’altezza di via Ferrarese. Proprio mentre tutt’attorno gruppi di bambini mascherati per la festa di Halloween attraversavano la città per chiedere "Dolcetto o scherzetto?".

La centrale operativa della Questura è stata contattata dalla vittima della tentata rapina, un uomo residente fuori città, che aveva raccontato di come il ventiseienne lo avesse prima avvicinato chiedendogli in modo insistente e minaccioso dei soldi, per poi iniziare a seguirlo quando l’altro gli aveva detto di non avere contanti e aveva cercato di allontanarsi. Accortosi di essere pedinato, però, il 46enne era tornato indietro intimando al giovane di smettere di seguirlo e questo per tutta risposta gli aveva brandito contro il coltello, che teneva nascosto in una manica della felpa; l’uomo, spaventato, si era dato alla fuga. Poco dopo, alla centrale del 113 arrivava la telefonata della signora presa a calci al supermercato, che ha descritto con precisione il ventiseienne e il suo abbigliamento ai poliziotti, rendendo evidente come fosse lo stesso autore della tentata rapina di poco prima. La donna, molto scossa, era stata soccorsa da alcuni passanti che avevano assistito all’inspiegabile aggressione.

Arrestato dai poliziotti, l’ autore dei reati è stato quindi accompagnato in Questura per i rilievi di rito, poi tratto in arresto per i reati contestati e portato nel carcere della Dozza, in attesa dell’udienza di convalida. Il coltello è stato sequestrato.

Federica Orlandi