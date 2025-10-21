Choc in zona stazione: tenta di rapire neonata dal passeggino

Bologna, 21 ottobre 2025 – Choc in zona stazione: un giovane tenta di rapire una neonata, che era in un passeggino, i genitori danno l’allarme ed evitano il peggio.

La polizia ha arrestato un giovane che avrebbe cercato di sottrarre la bimba di pochi mesi da un passeggino. Il fatto è successo domenica pomeriggio in via Carracci, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Bologna.

Attimi di panico

A quanto si apprende, la piccola era con i genitori che, insieme ad altri passanti, hanno evitato il tentativo dell'uomo di afferrare la neonata dal passeggino e hanno dato l'allarme immediato alla polizia, mentre il giovane si è dato alla fuga. In zona si è creato un gran trambusto, raccontano dalle attività commerciali vicine. La fuga del giovane è durata poco: gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rapidamente rintracciato il presunto autore del gesto nel vicino parco di Villa Angeletti.

Si tratterebbe di un giovane di origine gambiana, domiciliato in una comunità a Bologna. A quanto si apprende, il giovane sarebbe stato arrestato dagli agenti. Sull'episodio sono ancora in corso approfondimenti. Il sindacato di polizia Siulp, in una nota in cui racconta l'accaduto, ha espresso il proprio plauso ai colleghi per il rapido intervento e la professionalità dimostrata.

Il plauso del Siulp

Di seguito la nota del Siulp diffusa sui social: “Nel primo pomeriggio di domenica 19 ottobre gli agenti della Squadra Volante del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno tratto in arresto un giovane cittadino gambiano, domiciliato presso una comunità di Bologna, resosi responsabile del tentativo di sequestro di una bambina di pochi mesi. Grazie alla tempestiva segnalazione alla Centrale Operativa e alla descrizione fornita, le pattuglie presenti in zona si sono rapidamente coordinate, riuscendo a individuare e bloccare il responsabile nei pressi del parco di Villa Angeletti, dopo un breve inseguimento. Fondamentale la collaborazione dei cittadini: oltre ai genitori della minore. Il Siulp esprime il proprio plauso agli operatori della polizia di Stato di Bologna per il rapido intervento e la professionalità dimostrata, ancora una volta al servizio della sicurezza dei cittadini”.