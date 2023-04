Tenta suicidio, 43enne salvato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Crevalcore hanno salvato un uomo dal suicidio. Tutto è successo l’altra mattina quando un amico dell’aspirante suicida, verso le 10 ha avvertito i militari delle intenzioni del 43enne residente in paese. E’ scattato l’allarme e i carabinieri si sono messi a cercare l’uomo andando in un primo momento a casa sua dove hanno trovato dei biglietti che annunciavano il folle gesto, ma di lui nessuna traccia. Allo stesso tempo i militari dell’Arma hanno notato che sotto casa non c’era neanche la macchina. Grazie alle tracce lasciate dal cellulare gli Uomini della Benemerita lo hanno quindi rintracciato all’interno della sua automobile intorno alle 10,30 in un parcheggio in una zona industriale della cittadina nella frazione di Beni Comunali. L’uomo, svenuto, aveva in testa un sacchetto e che gli è stato subito tolto. Nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118 della Pubblica assistenza di Crevalcore ed anche l’elisoccorso. Ed infatti il 43enne, dopo le prime cure del caso, è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di medio -bassa gravità.

p. l. t.