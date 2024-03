Tenta di vendere droga a una guardia giurata, pusher in manette

Bologna, 22 marzo 2024 – Ha tentato di vendere della droga a un uomo fermo in auto in piazza XX Settembre, ma quando si è reso conto che questo indossava un'uniforme si è (tardivamente) dato alla fuga. Inseguito dalla guardia giurata che era all'interno della macchina, il pusher è stato bloccato poco dopo dalla polizia ferroviaria in stazione centrale e arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il tutto è accaduto nella serata di martedì 19 marzo quando un giovane si è avvicinato a un'auto parcheggiata in piazza XX Settembre e ha tentato di vendere dell'hashish. All'interno della macchina, però, c'era una guardia giurata in uniforme che quando ha visto il pusher scappare è sceso dalla vettura e lo ha inseguito. La fuga si è conclusa poche decine di metri dopo in stazione centrale quando lo spacciatore si è trovato di fronte la polizia ferroviaria che lo ha bloccato e perquisito.

Il giovane è stato trovato in possesso di 110 grammi di hashish e per questo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.