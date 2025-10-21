Tentano di rubare rame nel cantiere. Sei persone arrestate dai carabinieri

Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere edile: i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato sei persone. Si tratta di cinque uomini e una donna, tutte di etnia rom, già note alle forze dell’ordine e pregiudicate, senza fissa dimora. Sono accusate del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Tutto è cominciato con l’allarme intrusione scattato all’interno di un cantiere in zona San Donato-San Vitale. Un cittadino ha chiamato il 112 e segnalato la presenza di alcune persone sospette nel cantiere. A quel punto, gli operatori della centrale operativa hanno inviato alcune gazzelle del Radiomobile.

I carabinieri, arrivati al cantiere, hanno notato una Fiat 500 rossa. Inizialmente era ferma, ma poi è ripartita velocemente in direzione delle autoradio. Una volta capito che le auto erano quelle dei carabinieri, il conducente ha fermato il veicolo e tutti i passeggeri sono scesi, tentando di scappare. Ma la fuga è durata molto poco, perché sono stati subito bloccati e messi in sicurezza: nell’auto (risultata poi presa a noleggio), i militari hanno trovato vari attrezzi da scasso.

Dalle verifiche successive è venuto fuori che il cancello del cantiere era aperto con il lucchetto forzato, mentre all’interno dell’area la porta del container che conteneva le numerose bobine e confezioni di cavi elettrici era stata aperta e danneggiata. Parte del materiale, tra cui numerosi cavi di rame erano già stati messi vicino al cancello di ingresso, pronti per essere portati via.

Dopo le procedure di identificazione e di rito, i sei, tutti arrestati, su disposizione del pm di turno presso la Procura di Bologna, sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.