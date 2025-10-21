La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Bologna
CronacaTentano di rubare rame nel cantiere. Sei persone arrestate dai carabinieri
21 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Tentano di rubare rame nel cantiere. Sei persone arrestate dai carabinieri

Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere edile: i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato sei persone. Si tratta di cinque uomini e una donna, tutte di etnia rom, già note alle forze dell’ordine e pregiudicate, senza fissa dimora. Sono accusate del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Tutto è cominciato con l’allarme intrusione scattato all’interno di un cantiere in zona San Donato-San Vitale. Un cittadino ha chiamato il 112 e segnalato la presenza di alcune persone sospette nel cantiere. A quel punto, gli operatori della centrale operativa hanno inviato alcune gazzelle del Radiomobile.

I carabinieri, arrivati al cantiere, hanno notato una Fiat 500 rossa. Inizialmente era ferma, ma poi è ripartita velocemente in direzione delle autoradio. Una volta capito che le auto erano quelle dei carabinieri, il conducente ha fermato il veicolo e tutti i passeggeri sono scesi, tentando di scappare. Ma la fuga è durata molto poco, perché sono stati subito bloccati e messi in sicurezza: nell’auto (risultata poi presa a noleggio), i militari hanno trovato vari attrezzi da scasso.

Dalle verifiche successive è venuto fuori che il cancello del cantiere era aperto con il lucchetto forzato, mentre all’interno dell’area la porta del container che conteneva le numerose bobine e confezioni di cavi elettrici era stata aperta e danneggiata. Parte del materiale, tra cui numerosi cavi di rame erano già stati messi vicino al cancello di ingresso, pronti per essere portati via.

Dopo le procedure di identificazione e di rito, i sei, tutti arrestati, su disposizione del pm di turno presso la Procura di Bologna, sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

