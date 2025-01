Tentano di rubare un furgone. Un arresto e il complice in fuga

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 38enne italiano per tentato furto aggravato in concorso.

L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i carabinieri stavano effettuando nei pressi di una struttura ricettiva situata in viale Terme, una zona che era stata segnalata ai militari perché si erano verificati dei furti sui mezzi di trasporto in uso ai clienti, in particolare tecnici in trasferta, dotati di autocarri contenenti attrezzature da lavoro professionali e costose.

L’attività preventiva dei carabinieri ha permesso di cogliere nella flagranza di reato due persone che stavano tentando di forzare lo sportello di un furgone parcheggiato. Alla vista dei carabinieri, i due soggetti sono fuggiti separatamente con due automobili parcheggiate in zona. Uno è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro è stato raggiunto dai carabinieri, al termine di un inseguimento terminato all’ingresso del casello autostradale dell’A14.

Identificato nel 38enne, il soggetto, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato trovato in possesso di un trapano a batteria e altri strumenti da scasso.

Rintracciati dai carabinieri, i due operai alloggiati nella struttura ricettiva che hanno in uso il furgone oggetto del tentato furto, hanno formalizzato la denuncia.

I carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile e informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che disponeva di procedere con giudizio direttissimo.