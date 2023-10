Tentano truffa a 84enne, ma lui li fa arrestare

Un 84enne di San Giovanni in Persiceto, nel giorno della Festa dei nonni, ha fatto arrestare dai carabinieri dei truffatori. Si tratta di due italiani, un 56enne residente in provincia di Lucca, con precedenti di polizia specifici e un 38enne residente in provincia di Ferrara, incensurato, che sono finiti nei guai per tentata truffa in concorso. Tutto è successo nel pomeriggio di giovedì scorso, quando un 84enne ha ricevuto la telefonata di una donna che, dopo essersi spacciata per un’impiegata comunale, lo ha invitato a ricevere a casa due persone per accettare una proposta vantaggiosa dedicata alle persone anziane. L’anziano, residente in campagna, ha accettato la proposta, fissando un appuntamento per lunedì scorso, festa dei nonni, ed ha informato della cosa il figlio 52enne. Quest’ultimo, ha contattato però il Comune di San Giovanni in Persiceto per avere maggiori. E, parlando con una vera impiegata, ha scoperto che non c’erano proposte vantaggiose destinate alle persone anziane. Evidentemente il padre aveva ricevuto una proposta fasulla. A quel punto, il 52enne si è messo in contatto con i carabinieri della Compagnia di Persiceto, informandoli della situazione e dell’appuntamento tra il padre e i due sconosciuti che sarebbero andati a casa dell’anziano a fargli la proposta. All’appuntamento hanno preso parte anche sei militari dell’Arma in borghese all’esterno e all’interno dell’abitazione dell’84enne. L’anziano era stato ben istruito dai carabinieri a "recitare la parte". E cosi intorno alle 10, i due truffatori si sono presentati a casa dell’anziano chiedendogli dei soldi per conto di una fantomatica associazione creata per promuovere l’acquisto di veicoli destinati alle persone anziane. L’84enne ha ascoltato interessato la proposta che è stata però interrotta dall’intervento degli Uomini della Benemerita.

Il 56enne e il 38enne sono stati arrestati e l’arresto è stato convalidato con rito direttissimo. I carabinieri del comando provinciale di Bologna raccomandano la massima attenzione sul fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni delle fasce deboli. E sul tema l’Arma ha pubblicato dello specifico materiale informativo facilmente consultabile.

p. l. t.