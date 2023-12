Tentarono di rapinare una banca. Condannati a tre anni i banditi

Erano stati arrestati proprio mentre si accingevano a rapinare la Banca di Bologna sulla Porrettana, a giugno. Appena messo un piede nell’istituto, infatti, i due rapinatori col volto travisato si erano trovati davanti gli agenti della Squadra mobile, che li tenevano d’occhio da un po’ e si erano fatti trovare pronti. Sbigottiti, non avevano opposto resistenza.

Ieri mattina, il giudice dell’udienza preliminare Alberto Ziroldi ha condannato Ferdinando Valenti, cinquantaseienne bolognese, rapinatore di banche già ben noto alle forze dell’ordine, e il complice Giuseppe Balsano, 65 anni, palermitano da tempo residente in città, a tre anni ciascuno, con rito abbreviato. I due, rispettivamente difesi dagli avvocati Matteo Murgo e Tiziana Zambelli, rispondevano di tentata rapina, porto abusivo di armi (Valenti aveva infatti con sé un revolver con la matricola abrasa) e di ricettazione dell’auto con cui si presentarono in banca, una Volvo risultata poi rubata.

La Banca, costituita parte civile, ha ottenuto un risarcimento. Le motivazioni si attendono in due settimane, dopo di che "valuteremo l’appello", fa sapere l’avvocato di Valenti, Murgo. Una sentenza comunque "equilibrata", per l’avvocato Zambelli. Anche il pm, Marco Imperato, aveva chiesto una condanna a tre anni (già scontata di un terzo come previsto dal rito abbreviato).

I rapinatori hanno inoltre ottenuto l’attenuazione della misura della custodia in carcere disposta per questa vicenda con i domiciliari; Balsano è a casa da diverse settimane, più recente la decisione su Valenti.

Il colpo fu sventato dal lungo lavoro della Squadra mobile e in particolare della Sezione reati contro il patrimonio, che per settimane monitorarono il duo intuendo le intenzioni di mettere a segno una rapina: per questo, all’epoca, era stata anche diramata un’allerta agli istituti di vigilanza delle banche affinché non facessero uscire furgoni portavalori.

Federica Orlandi