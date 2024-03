Tentata estorsione all’imprenditore. Minacce e intimidazioni mafiose per ottenere cinque milioni di euro

Sotto minaccia di ritorsioni, nei confronti suoi e dei famigliari, avevano convinto un imprenditore bolognese ad acquistare da una loro società un credito Iva inesistente di circa 4,8 milioni di euro. L’oscura operazione finanziaria è finita in nulla solo grazie all’intervento dei militari della Guardia di Finanza che, ieri mattina all’alba, hanno eseguito quattro misure cautelari in carcere, nei confronti di altrettanti pregiudicati campani, accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine è partita a seguito di accertamenti d’iniziativa dei militari del Gico bolognese, che hanno individuato la ‘trattativa’ avviata dai quattro con l’imprenditore, titolare di un’azienda a Castel Maggiore attiva nel settore dei trasporti e della logistica. Stando a quanto emerso dalle indagini dei finanzieri bolognesi, che si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi dello Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), l’imprenditore sarebbe stato contattato dai quattro campani, uno dei quali residente nel Bolognese, che gli avrebbero proposto la cessione, dietro pagamento, di crediti d’imposta fittizi: la vittima avrebbe dovuto acquistare da una società con sede in Puglia e attiva nel settore petroli, nella piena disponibilità dei quattro, un credito Iva di circa 4,8 milioni di euro. Più un’imposizione che una proposta commerciale, visto il contorno di minacce e intimidazioni all’imprenditore, così pesanti da da generare in lui "una condizione di grave assoggettamento e omertà". Le minacce, rivolte all’uomo e alla sua famiglia qualora non avesse accettato la ‘proposta’, sarebbero state fatte, spiegano i finanzieri, "utilizzando un linguaggio tipicamente mafioso", mettendo in chiaro la vicinanza di alcuni dei quattro, per contatti o per precedenti specifici, con i clan di camorra.

I successivi approfondimenti sulla società riconducibile agli indagati hanno confermato la natura fasulla dei crediti d’imposta proposti all’imprenditore. A fronte di un volume di affari dichiarato di circa 20 milioni di euro, la società aveva infatti emesso e ricevuto fatture per cifre molto più basse, maturando in realtà non crediti d’imposta, ma debiti Iva.

Così ieri mattina, prima che la tentata estorsione si concretizzasse, i finanzieri bolognesi, con i colleghi di Firenze, Pistoia, Napoli e Salerno e dello Scico hanno arrestato i quattro, eseguendo anche perquisizioni e sequestri: due napoletani sono stati fermati a Pistoia, un altro nel capoluogo campano e l’ultimo, un salernitano, nel Bolognese. Le misure sono state emesse dal gip Sandro Pecorella, su richiesta del pm Roberto Ceroni, della Dda. Un’operazione che segue il solco degli obiettivi primari del Gico (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di polizia economico finanziaria: prevenire e reprimere i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico legale del territorio.