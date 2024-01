Minacce e spintoni agli addetti alla sorveglianza, tentata rapina al supermercato: due arresti

Bologna, 9 gennaio 2024 - Tentata rapina in un supermercato, due arresti. Nel mirino era finito il negozio in via Marconi. I responsabili, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati fermati mentre tentavano di compiere il furto. I fatti risalgono a domenica. Il personale del negozio aveva fermato due individui segnalando il fatto alla Polizia su linea 113. Gli agenti erano intervenuti subito sul posto collaborando con la guardia giurata e l'addetto antitaccheggio.

Dalle prime ricostruzioni era emerso che la situazione si era fatta tesa quando i due volevano sottrarsi al controllo e avevano iniziato a minacciare gli addetti alla vigilanza.

Sarebbero poi stati fermati nella corsia di uscita senza acquisti, ma con diversi generi alimentari nascosti.

Durante la colluttazione, uno degli uomini avrebbe spintonato l'addetta alla vigilanza tentando la fuga verso l'uscita del parcheggio interrato; tentativo vano. Entrambi i sospettati – italiani sulla trentina, uno con pregiudizi e precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, l’altro con numerosi precedenti di analogo tenore - sono stati arrestati in flagranza di reato per tentata rapina in concorso.