Pugno in faccia e tentata rapina, giovane soccorso in zona Autostazione

Bologna, 10 agosto 2025 - Tentano di rapinare un giovane in zona Autostazione a Bologna, soccorso dai poliziotti. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato. Secondo il racconto della vittima, un pakistano di 25 anni, ad aggredirlo, colpendolo con un pugno al volto, sarebbero stati quattro uomini di origine nordafricana che volevano rubargli il portafoglio e il cellulare. Poi alla vista degli agenti avrebbero desistito. Gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per individuare gli aggressori, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e delle precise descrizioni fornite dalla vittima.

La rapina è stata sventata durante un servizio congiunto di controllo del territorio in piazza XX Settembre, da una pattuglia composta da personale della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano. In particolare, mentre stavano presidiando Piazza XX Settembre – recentemente oggetto di un’intensificazione di vigilanza con anche organizzazione di specifici servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente – gli operatori hanno notato del trambusto all’ingresso dell’Autostazione. Giunti in pochi attimi sul posto, si sono accorti dell'aggressione in corso e sono intervenuti. I malviventi si sono dati alla fuga. Gli operatori hanno subito comunicato via radio con la Centrale Operativa, riportando le descrizioni degli aggressori fornite dalla vittima: subito è scattata la ricerca con l’impiego delle Volanti presenti sul territorio. Ora gli agenti si serviranno telecamere di videosorveglianza per individuare gli aggressori.