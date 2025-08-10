Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
CronacaPugno in faccia e tentata rapina, giovane soccorso in zona Autostazione
10 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Pugno in faccia e tentata rapina, giovane soccorso in zona Autostazione

Pugno in faccia e tentata rapina, giovane soccorso in zona Autostazione

Paura a Bologna, i 4 aggressori volevano rubargli portafogli e cellulare: a intervenire una pattuglia composta da personale della Polizia di Stato e dell’Esercito

Ad aggredirlo sarebbero stati quattro uomini di origine nordafricana che volevano rubargli il portafoglio e il cellulare (foto generica)

Ad aggredirlo sarebbero stati quattro uomini di origine nordafricana che volevano rubargli il portafoglio e il cellulare (foto generica)

Per approfondire:

Bologna, 10 agosto 2025 - Tentano di rapinare un giovane in zona Autostazione a Bologna, soccorso dai poliziotti. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato. Secondo il racconto della vittima, un pakistano di 25 anni, ad aggredirlo, colpendolo con un pugno al volto, sarebbero stati quattro uomini di origine nordafricana che volevano rubargli il portafoglio e il cellulare. Poi alla vista degli agenti avrebbero desistito. Gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per individuare gli aggressori, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e delle precise descrizioni fornite dalla vittima.

Approfondisci:

Multa da 100mila euro al bagno Mojito di Riccione

Multa da 100mila euro al bagno Mojito di Riccione

La rapina è stata sventata durante un servizio congiunto di controllo del territorio in piazza XX Settembre, da una pattuglia composta da personale della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano. In particolare, mentre stavano presidiando Piazza XX Settembre – recentemente oggetto di un’intensificazione di vigilanza con anche organizzazione di specifici servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente – gli operatori hanno notato del trambusto all’ingresso dell’Autostazione. Giunti in pochi attimi sul posto, si sono accorti dell'aggressione in corso e sono intervenuti. I malviventi si sono dati alla fuga. Gli operatori hanno subito comunicato via radio con la Centrale Operativa, riportando le descrizioni degli aggressori fornite dalla vittima: subito è scattata la ricerca con l’impiego delle Volanti presenti sul territorio. Ora gli agenti si serviranno telecamere di videosorveglianza per individuare gli aggressori.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata