Bologna: tentano di truffarlo, ma lui se ne accorge e li mette in fuga

Bologna, 6 febbraio 2024 - Truffa sventata ai danni di un anziano. È successo ieri intorno a mezzogiorno in via Treves, zona Santa Viola, quando un signore ha chiamato la polizia per riferire di essere stato vittima di una tentata truffa.

Secondo quanto riferito dall’uomo, due soggetti si erano presentati a casa sua fingendosi rispettivamente un poliziotto che stava indagando sui furti in zona e un tecnico dell’acqua che doveva fare alcuni controlli sull’impianto.

I malviventi sono riusciti in un primo momento a entrare in casa, iniziando fin da subito a rovistare nei vari armadi.

Il signore a quel punto ha chiamato la moglie, che in quel momento si trovava fuori casa, per raccontarle che cosa stava succedendo.

È stata proprio la donna a metterlo in guardia sul fatto che potesse essere una truffa, tanto che l’uomo si è immediatamente reso conto delle intenzioni dei due malviventi e li ha messi in fuga.

I due – entrambi indossavano un cappellino per rendersi meno riconoscibili e dei guanti – capendo che dì a poco sarebbero arrivate le forze dell’ordine, sono scappati non riuscendo fortunatamente a rubare niente.