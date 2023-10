Allarme a Bologna, ancora un tentato stupro: donna aggredita in via Amendola

Bologna, 2 ottobre 2023 – E’ allarme a Bologna per ciò che riguarda le violenze sessuali. Ennesima aggressione nel giro di pochi giorni in via Amendola, dopo il tentato stupro in via delle Belle Arti e quello alle giostre.

Tentato stupro sotto ai portici di via Amendola a Bologna

L’ultimo episodio è accaduto nella notte. La donna aveva trovato riparo per la notte sotto i portici di via Giovanni Amendola (la strada che, da piazza dei Martiri va verso la stazione), quando è stata avvicinata da un giovane che l'ha molestata e solo l'intervento dei carabinieri ha fatto sì che la violenza si interrompesse. Il molestatore, un ventiduenne marocchino, richiedente asilo da maggio 2023, è stato arrestato.

Il tutto è accaduto in via Amendola, nella zona di piazza dei Martiri, intorno alle 2.30 del mattino, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Bologna è arrivata una telefonata disperata di una donna, una clochard bolognese di circa 50 anni, che chiedeva aiuto, perché un uomo la stava molestando. Appresa la gravità della situazione, due pattuglie dei militari dell'Arma si sono dirette velocemente sul posto e quando sono arrivate in via Amendola hanno trovato il giovane sdraiato di fianco alla donna, bloccata sul marciapiede, che le teneva le mani sul seno.

Alla vista dei carabinieri la vittima ha gridato chiedendo aiuto, mentre il ventiduenne è scappato verso la stazione. Un militare è rimasto al fianco della donna per prestarle soccorso, mentre l'altro carabiniere ha rincorso e bloccato il molestatore. La donna ha raccontato che l'uomo, mentre lei dormiva, le si era disteso accanto, l'aveva svegliata e insistito per fare sesso, offrendole anche 30 euro. Ricevuto un netto rifiuto, il ventiduenne ha iniziato a molestarla, palpeggiandole il seno.

Assistita dai sanitari del 118, la donna ha deciso di non andare al pronto soccorso e rimanere in strada, in quanto quella era la sua scelta di vita. Il ventiduenne è stato arrestato e portato in carcere.

Una zona al cento della cronaca

“Ogni giorno assistiamo a episodi di spaccio, aggressioni, litigi o gente ubriaca molesta”: i residenti della zona di piazza dei Martiri chiedono aiuto da tempo (video), spaventati dall’escalation delle aggressioni avvenuti in zona. Tanto che Forza Italia ha chiesto l’istituzione di un presidio fisso di polizia.