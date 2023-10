Tentato assalto allo sportello automatico delle Poste, banditi in fuga a mani vuote

Tentato furto l’altra notte allo sportello automatico delle Poste di via Ferdinando Magellano e San Giovanni in Persiceto. Intorno alle due è scattato l’allarme nella ‘Situation Room’ di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio. E gli operatori che erano in quel al momento al lavoro hanno immediatamente avvertito i carabinieri di Persiceto. Nel frattempo, i malviventi hanno tentato di manomettere l’impianto di videosorveglianza dello sportello automatico che ha resistito all’attacco. Alla fine i ladri hanno rinunciato al colpo e sono scappati via. I militari dell’Arma hanno riscontrato la manomissione della telecamere e hanno effettuato un’ampia perlustrazione che tuttavia non ha dato esito.

"Ancora una volta – spiega una nota dell’azienda – l’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati e la stretta collaborazione con le forze dell’ordine hanno consentito di contrastare efficacemente l’attacco predatorio. I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nel triennio 2020 -2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia sono falliti". "Tale risultato – concludono le Poste – è stato possibile grazie agli investimenti dell’azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare gli uffici postali di Bologna e provincia di dispositivi a protezione del contante. Tra cui speciali casseforti ad apertura temporizzata".

p. l. t.