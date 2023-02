Tentato furto in negozio, denunciato giovane

Ha tentato un furto in pieno centro a San Lazzaro, ma è stato subito rintracciato e fermato dagli agenti della Polizia locale. I fatti sono avvenuti mercoledì mattina in via della Repubblica, sotto gli occhi sbigottiti dei passanti. Stando a quanto ricostruito un minorenne, residente nel territorio, sarebbe entrato all’interno dell’ottica Albertazzi e approfittando di un momento di distrazione della titolare avrebbe tentato di rubare i soldi presenti all’interno della cassa. La proprietaria dell’esercizio commerciale però, subito accortasi di quanto stava accadendo, ha iniziato a urlare mettendo in fuga il giovane che è scappato a piedi per le vie del centro. Alcuni passanti, notata la scena, hanno immediatamente allertato la Polizia locale che, giunta sul posto con una pattuglia in pochi minuti, una volta raccolta la minuziosa descrizione del giovane, è riuscita a rintracciarlo e a fermarlo poco dopo sulla vicinissima via Jussi. Il ragazzo è stato denunciato per tentato furto aggravato. "La collaborazione con la comunità è fondamentale, e quanto accaduto ne è l’esempio", commenta il comandante Roberto Manara.