Tentano di assaltare la villa: “Bloccati dal sistema di sicurezza, ma la paura è stata moltissima"

Bologna, 18 dicembre 2023 – Un pomeriggio di paura quello di sabato nella Bassa per un noto imprenditore bolognese che si trovava in casa, con la moglie, quando un gruppo di persone con il volto coperto è entrato all’interno della villa.

Erano da poco passate le 17.30, ma considerata la stagione invernale, era già sceso il buio.

Tentato colpo in villa, ladri in fuga (foto d'archivio)

L’imprenditore in quel momento era all’interno dell’abitazione dislocata su più piani e lui si trovava al primo, mentre la moglie era al piano terra. Il silenzio del tranquillo pomeriggio è stato spezzato da un rumore molto forte. La donna si è subito resa conto che si trattava di vetri infranti e che il preoccupante rumore proveniva dalla cucina. "Abbiamo sentito tutto e abbiamo capito subito – racconta l’imprenditore –. I ladri hanno dapprima cercato di forzare la serratura della finestra della cucina per provare a entrare. Non riuscendoci devono avere estratto un grosso arnese che avevano portato con loro, che poteva essere un martello o un grosso piede di porco, ed hanno spaccato i vetri. Uno di loro ha così fatto effrazione in casa, ma il sistema di allarme, con cui abbiamo perimetrato tutta la casa, si è attivato immediatamente e loro sono scappati. Hanno anche capito che in casa c’era qualcuno, che l’abitazione non era incustodita ed hanno desistito".

I malviventi, dunque, non sono riusciti a rubare nulla e sono scappati a piedi attraverso la campagna. Sul posto sono accorsi i carabinieri con una pattuglia. I militari hanno dapprima sentito le testimonianze della coppia bolognese e, poi, hanno acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza. Stando a quanto appreso dalle immagini registrate i ladri, presumibilmente tre e, pare, armati di una pistola, erano completamente travisati in volto e, dopo aver tentato il furto, sono fuggiti attraverso i campi. Con ogni probabilità hanno lasciato un mezzo di trasporto poco distante dalla villa sul quale sono saliti e sono scappati a tutta velocità.

Stando a quanto si apprende, infatti, in questa prima fase di indagine delle forze dell’ordine, qualcuno avrebbe visto alcune persone sospette, poco prima dell’effrazione in casa dell’imprenditore, scendere da un Suv poi posizionatosi poco distante. Sono tanti, dunque, gli aspetti che saranno da chiarire da parte dei militari, che ora sono sulle tracce dei ladri fuggitivi. Sicuramente sarà necessario capire se avevano studiato la casa oggetto di furto e conoscevano le abitudini dei proprietari e la loro identità.

Quello che, al momento, è certo è che si è trattato solo di un tentativo di furto e che non ci sono stati contatti tra i proprietari dalla villa, l’imprenditore e la moglie, e i criminali.

Nonostante le misure di sicurezza che hanno mandato a monte il piano dei ladri, lo spavento per quanto è successo è molto grande. La coppia, naturalmente, presenterà denuncia ai carabinieri della locale stazione.

L’imprenditore non ha mai subito altri furti o tentativi di furto, tantomeno rapine o effrazioni nella sua proprietà: era la prima volta, anche perché la zona viene considerata molto tranquilla e l’abitazione è collocata in una via dove ci sono anche altre abitazioni, quindi non è isolata.