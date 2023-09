Tentato omicidio ai Giardini Margherita Mercoledì, un marocchino di 41 anni è stato arrestato dalla polizia per avere accoltellato un connazionale di 43 anni, per motivi sconosciuti, nei Giardini Margherita. La vittima è stata ricoverata in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e perché latitante per spaccio.