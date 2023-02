Tentato omicidio, assolto il cugino

Youssef Ananas, oggi ventiseienne, è stato assolto. Si è concluso così il processo nei confronti dell’ultimo cugino Ananas coinvolti nel fatto di sangue che avvenne il 2 maggio del 2018 in piazza Puntoni, quando Ayoub Ananas, oggi 30 anni, tentò di sgozzare un terzo cugino di 22 anni. Ayoub era già stato condannato per il tentato omicidio, Youssef invece, difeso dall’avvocato Matteo Sanzani, ieri è stato assolto in dibattimento, dal collegio dei giudici. Anche il pm aveva chiesto per lui l’assoluzione. Youssef, che era accusato di concorso morale nel tentato omicidio del cugino, si era costituito dopo avere saputo di una misura emessa nei suoi confronti mentre si trovava a Casablanca. Poi ha affrontato qualche mese di carcere e di domiciliari.