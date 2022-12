Tentato omicidio a Bologna, la mamma della vittima: "L’ex aveva già provato a strangolarla"

Tentato omicidio a Bologna, orrore in via Rialto. I figli volevano aiutare la mamma: “Avevamo paura”

Bologna, 30 dicembre 2022 – “Lei era giovanissima quando si sono conosciuti. Aveva 16 anni. E lui l’ha plagiata, cercando di allontanarla da noi, dalla sua famiglia. Facendola affondare piano piano. Ferendola prima nell’anima e poi nel corpo. Fino alla Vigilia di Natale, quando l’ha quasi ammazzata". Mamma Monia ha la voce ferma malgrado l’emozione. Nello studio del suo avvocato, Donata Malmusi, ripercorre gli attimi terribili di sabato scorso, quando l’ex marito l’ha chiamata nel panico ed ha appreso così quello che era successo a sua figlia. Quello che l’ex compagno della ragazza, un marocchino di 31 anni, le aveva appena fatto, in quel b&b di via Rialto dove la venticinquenne e i tre nipotini sarebbero dovuti rimanere solo per pochi giorni. Signora Monia, prima di tutto: come sta sua figlia? "Adesso è stabile, ma molto debole. L’intervento è andato bene, ma non è finita qui. L’altra mia figlia, che oggi (ieri, ndr ) ha parlato con i medici, mi ha detto che c’è un ematoma che si deve riassorbire e servirà una tac per capire se il problema che adesso ha alle corde vocali si sistemerà con il tempo o sarà necessaria un’altra operazione. Andiamo avanti così, ma l’importante è che...