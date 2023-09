Tentato omicidio ai giardini Margherita, un cittadino segue l’accoltellatore e lo fa arrestare

Bologna, 22 settembre 2023 - Tentato omicidio ai Giardini Margherita. È successo ieri pomeriggio attorno alle 15. Un uomo marocchino quarantenne, irregolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia per avere accoltellato con una lama a serramanico, per motivi ancora da chiarire, un connazionale più o meno coetaneo, entrambi sono senza fissa dimora. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un cittadino, che avendo assistito alla scena si era messo alle calcagna del nordafricano, correndogli dietro lungo via Castiglione assieme ad altri due cittadini, uno dei quali in scooter. I primi ad intervenire nel parco pubblico, dove era stata segnalata l'aggressione, e a prendere le prime testimonianze, sono stati i carabinieri. Il responsabile dell'accoltellamento è stato poi bloccato in via Zamboni da un agente di una volante della polizia.

Tentato omicidio ai Giardini Margherita

Tutto è successo all’interno di un locale dei Giardini. L’aggressore è entrato mentre la vittima stava caricando il cellulare e lavando ai vestiti, un servizio talvolta offerto dal locale alle persone senza casa. Subito lo ha aggredito col coltello, affondandoglielo nella schiena; poi, quando l’altro si è girato per difendersi, l’ha ferito due volte, più lievemente, al torace. Infine si è dato alla fuga, abbandonando il coltello a terra accanto alla vittima. Subito i tre testimoni si sono lanciati all’inseguimento, avvertendo le forze dell’ordine. Prima l’intervento dei carabinieri ai giardini. Poi gli agenti delle Volanti, guidati dal commissario capo Jessica Percivalli, hanno intercettato l’uomo in via Santo Stefano, sempre inseguito da uno dei cittadini. Alla fine, dopo un ulteriore inseguimento a piedi, lo hanno arrestato in via Canonica. È accusato di tentato omicidio.

La vittima nel frattempo è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai carabinieri, di cui l’area dei Giardini Margherita era di competenza ieri; portata all’ospedale Maggiore, se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni. Ma poi l’uomo è stato arrestato, perché una volta fatti i controlli su di lui è emerso che aveva pendente un ordine di cattura, per un'altra vicenda.