Capodanno di sangue a Bologna: tentato omicidio in Montagnola

Bologna, 1 gennaio 2025 – Il nuovo anno si apre ancora con il sangue in Montagnola, dove stanotte alle 4 un pakistano di 17 anni e un connazionale di 27 sono stati feriti a coltellate.

Il più grave è il minorenne, colpito all’altezza del torace e adesso ricoverato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, mentre l’altro se l’è cavata con ferite più lievi.

Sulla dinamica del tentato omicidio sta indagando la polizia: i due sono riusciti a scappare, arrivando in via San Donato dove poi hanno chiesto aiuto e allertato i soccorsi. Stando a quanto ricostruito l’aggressione sarebbe avvenuta però nel parco della Montagnola, ad opera presumibilmente di un gruppo composto sempre da giovani di origine pakistana. Le indagini per individuare gli autori del tentato omicidio sono adesso in corso.

Le condizioni del diciassettenne, nel corso della notte, sono migliorate anche se restano ancora gravi. Sul posto è intervenuto personale delle Volanti, della Scientifica e della Squadra mobile.