Bologna, accoltellato alla gola per il furto di un monopattino: fermate due persone

Bologna, 27 ottobre 2023 – Una vendetta per il furto di un monopattino. È questo il movente, ricostruito dai poliziotti della squadra mobile, dietro il tentato omicidio avvenuto la sera del 5 ottobre scorso in piazza dei Martiri. In quella circostanza la vittima, un marocchino di 24 anni, era stato raggiunto da un fendente al collo: solo per il tempestivo intervento dei soccorsi non era morto.

Accoltellato in piazza dei Martiri, un fermo immagine dalle riprese; nel riquadro, il dirigente Squadra mobile Roberto Pititto

Gli investigatori della squadra mobile, guidata da Roberto Pititto, hanno subito iniziato a lavorare, partendo dei video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della piazza e dalla testimonianza di un altro marocchino che aveva assistito all’aggressione.

È stato l’uomo, collaborativo, a raccontare come poco prima della violenza fosse stato bloccato in stazione da uno dei due aggressori, che lo aveva fermato chiedendogli dove avesse preso il monopattino su cui si stava spostando. Contestualmente, l’aggressore aveva chiamato il complice, informandolo di aver ritrovato il monopattino rubato e di avere idea di chi lo avesse sottratto loro.

Così in tre poi avevano raggiunto piazza dei Martiri e individuato il “sospettato” che era stato poi colpito con una coltellata alla gola. Attraverso attività tecniche, testimonianze e attività info investigativa i poliziotti sono arrivati a identificare i due, entrambi marocchini, di 28 e 19 anni, irregolari con precedenti, che ieri mattina, al termine delle attività di indagine, sono stati raggiunti nella loro abitazione a Calderara e sottoposti a fermo per i reati di tentato omicidio, violenza privata e rapina.

