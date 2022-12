Tentato omicidio Bologna, fuori pericolo la ragazza ferita in via Rialto

I medici e i soccorritori che hanno aiutato la donna

Tentato omicidio a Bologna, orrore in via Rialto. I figli volevano aiutare la mamma: “Avevamo paura”

Bologna, 30 dicembre 2022 - È fuori pericolo di vita anche se rimane in prognosi riservata, la mamma di 25 anni accoltellata al collo dall’ex davanti ai tre figlioletti il giorno della Vigilia di Natale.

Ora, il peggio per lei sembra ormai essere alle spalle. Come spiega il rianimatore dell’ospedale Maggiore dove la giovane è ricoverata, dottor Lorenzo Gamberini, dal punto di vista neurologico ha recuperato quasi completamente lo stato di coscienza e perciò la fase più delicata e pericolosa è superata.



Questa mattina, il direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon ha ringraziato pubblicamente tutti i sanitari intervenuti in soccorso della donna il 24 dicembre: chirurghi vascolari, otorini, rianimatori e anestesisti che hanno operato in sala, ma anche Stefano Saltalamacchia, medico del 118 che per primo è arrivato in automedica a soccorrere la 25enne. “Quando siamo arrivati, chiamati da alcuni vicini, la donna era a terra e perdeva molto sangue. Abbiamo subito tamponato la ferita e tentato di arrestare il sanguinamento. Dieci minuti dopo eravamo in ospedale”